Locuinte pentru tineri si specialisti in sanatate si educatie, la Victoria. Doua blocuri finantate prin PNRR

Primaria Victoria va construi doua blocuri de locuinte cu banii obtinuti prin PNRR. Contractul de finantre in valoare de 880.860 euro a fost semnat de primarul Camelia Bertea in primele zile din 2023. Imobilele vor fi destinate tinerilor si specialistilor in sanatate si invatamant si vor avea parter, etaj si mansarda, fiecare cladire avand cate 6 apartamente. Loturile de teren pe care vor fi construite se afla in noul cartier Farcas si au cate 600 mp fiecare.