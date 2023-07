Anuntate in cartierul Stupini din Brasov, locuintele sociale de cinci stele, pentru care Primaria Brasov a obtinut o finantare nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta, vor fi construite in cartierul Noua, pe strada Nucului. Modificarea amplasamentului a fost aprobata de Consiliul Local Brasov intr-o sedinta de indata ce s-a desfasurat in 4 iulie.Conform referatului de aprobare aferent hotararii de Consiliu Local, amplasamentul a fost modificat pentru ca in zona din ... citeste toata stirea