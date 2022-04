La fel ca in fiecare an, odata cu venirea primaverii, Primaria Sanpetru invita cetatenii la o actiune de voluntariat pentru ecologizarea comunei.Locuitorii comunei Sanpetru sunt asteptati sa se alature campaniei de curatenie de primavara organizata in aceasta perioada de Primarie.Astfel, sambata, 9 aprilie, de la ora 10.00, voluntarii sunt ... citeste toata stirea