Locuitorii din Feldioara si Halchiu pot scapa sambata de deseurile electrice si electronice

Locuitorii din Feldioara si Halchiu care au in gospodarii aparate electrice si electronice inutile pot scapa de ele in mod responsabil, in cadrul unei campanii de colectare a acestui tip de deseuri ce se va desfasura sambata, 26 martie 2022.Campania de colectare este organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu (ADI ISO Mediu), Ecotic si Eco Civica, in parteneriat cu primariile celor doua comune. Preluarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) din cele ... citeste toata stirea