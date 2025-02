Locuitorii din Harman vor avea unde sa arunce deseurile pe care nu le pot lasa la poarta

Pentru ca oamenii sa nu mai arunce in camp sau in alte locuri piesele de mobilier sau alte deseuri pe care nu le pot lasa la poarta, pentru a fi ridicate de operatorul de salubritate, Primaria Harman a decis sa amenajeze in comuna un centru de aport voluntar.Deocamdata, proiectul este in etapa obtinerii acordului de mediu, documentatia aferenta investitiei fiind depusa de autoritatile locale la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.Centrul de aport voluntar va fi construit pe un teren ... citește toată știrea