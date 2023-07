Locuitorii din Noua sunt nemutumiti de faptul ca Primaria nu ia masuri pentru alungarea mistretilor care vin zilnic in mijlocul cartierului si pot pune in pericol oamenii."Ora 3.45, pe Visinului 2, se plimba mistretii ca in padure. Unde dracu traim? Nu se sesizeaza Primaria sa faca ceva? Saptamana trecuta era sa o ia pe sotia mea ditamai ... citeste toata stirea