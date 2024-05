Locuitorii din Ucea au iesit la referendum pentru a stopa constructia unui depozit de deseuri

Autoritatile comunei Ucea au obtinut toate aprobarile pentru a organiza duminica, 26 mai, un referendum, incercand sa scape de dezastrul ecologic la care se asteapta, dupa ce in comuna vor ajunge 70 de tone de deseuri pe zi, din care se vor procesa doar 3, restul ramanand in depozite.Locuitorii din aceasta zona s-au mai confruntat cu poluarea extrema, in regimul comunist, cand aici functiona un combinat, iar aerul era de nerespirat si nu se puteau scalda in apele curgatoare, care erau ... citește toată știrea