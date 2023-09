Primaria Brasov a lansat in luna mai o licitatie publica in vederea achizitiei pentru furnizarea si montarea de echipamente pentru parcuri, spatii de agrement si terenuri de joaca in municipiul Brasov. Singurul ofertant a fost firma Clarom Trans SRL din Brasov, care se ocupa si de intretinerea acestor spatii, iar, zilele trecute, edilii au semnat si contractul.Potrivit datelor din sistemul de achizitii publice, licitatia a fost adjudecata pentru suma de 4.773.400 lei fara TVA, respectiv 5,68 ... citeste toata stirea