Locuitorii dintr-un oras din judetul Brasov pot iesi mai repede la pensie din cauza poluarii

Lista localitatilor in care oamenii se pot pensiona cu doi ani mai devreme din cauza poluarii va fi completata cu un oras din judetul Brasov.Legea pensiilor permite pensionarea anticipata cu doi ani fata de varsta standard de pensionare pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in localitati puternic afectate de poluarea generata de procesul de industrializare din perioada comunista. Pe lista mentionata in Legea 263 din 2010 sunt cateva zeci de ... citeste toata stirea