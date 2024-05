Locuitorii municipiului Brasov, asteptati sa scape de aparatele electrice si electronice inutile

Locuitorii municipiului Brasov sunt asteptati la finalul acestei saptamani, in 18 si 19 mai, sa scape in mod responsabil de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), in cadrul unei actiuni organizate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov, in parteneriat cu ECOTIC, Eco Civica Center si cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov. Astfel, in cele doua zile, intre orele 10.00 si 17.00, brasovenii pot preda electricele si electronicele la cele 16 punctele ... citește toată știrea