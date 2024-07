Locul 17 din 23, in Europa: Doar 4 din 10 romani sunt multumiti fata de modul in care sistemul public de sanatate ii serveste

39% dintre romanii chestionati sunt multumiti fata de modul in care sistemul public de sanatate ii serveste, arata studiul STADA Health Report 2024 care a fost lansat in premiera marti, 2 iulie, in Romania."Sistemele publice de sanatate din Europa se confrunta cu o nemultumire in crestere a cetatenilor in ceea ce priveste serviciile oferite. Pentru al patrulea an consecutiv, satisfactia cetatenilor europeni fata de sistemele de sanatate din tarile lor a scazut, ajungand la aproximativ 56%, ... citește toată știrea