Cei care isi doresc sa devina jandarmi au la dispozitie 700 de locuri in doua scoli militare de subofiteri. Atat la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani, cat si la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni sunt cate 350 de locuri. "Calendarul admiterii este urmatorul: 18.10 - 05.11.2023 - perioada in care are loc inscrierea candidatilor exclusiv in format electronic, la adresa de email a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov ... citeste toata stirea