Game of Thrones este considerat de multa lume cel mai bun serial din istorie, iar episoadele au tinut cu sufletul la gura milioane de oameni. Desi s-a terminat de ceva timp, Game of Thrones ramane un titlu de referinta printre cei pasionati de seriale.Iar serialul s-a remarcat si prin bugetul impresionant pe care l-a avut, care a permis echipei de productie sa filmeze scene in locuri cu adevarat spectaculoase din Europa. 4 dintre cele mai cunoscute sunt in acest articol:Dubrovnik ... citeste toata stirea