Locurile pentru plimbat cateii nu vor mai fi simple tarcuri

Brasovul se pregateste sa treaca la un nou nivel in ceea ce priveste amenajarea spatiilor pentru catei. Mai exact, daca in urma cu mai multi ani, in oras au fost realizate niste tarcuri, in care brasovenii sa isi duca animalele de companie pentru ca acestea sa-si faca nevoile si pentru a alerga putin, in viitorul apropiat, in oras vor aparea canisitele, adica spatii de agrement pentru patrupede. In prima faza, acestea vor fi amenajate in sase locuri din Brasov, respectiv pe strada Venus, pe ... citește toată știrea