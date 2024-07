Lor le miroase altfel: aerul din Orasul Victoria e curat, raporteaza la APM Purolite si Viromet

Chiar daca oamenii din Orasul Victoria se plang de mai multi ani de mirosurile insuportabile din oras si arata cu degetul operatorii economici de pe platforma fostului combinat chimic, din rapoartele de analiza a mediului pe anul 2023, depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, rezulta ca lucrurile nu sunt atat de grave.Astfel, in raportul analiza a mediului depus de firma in fata careia a fost un protest in 5 iulie, SC Purolite SRL (preluata ulterior de EcoLab), se arata ca in ... citește toată știrea