Loteria bonurilor fiscale va fi anulata

Loteria bonurilor fiscale, suspendata in 2020, la intrarea in starea de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, se doreste acum desfiintata, deoarece, daca ar fi reactivata, s-ar cheltui nejustificat bani de la stat si n-ar mai produce efectele scontate, potrivit unui proiect de ordonanta aflat in dezbatere la Ministerul Finantelor.Mai exact, cu toate ca ar fi trebuit sa se reia din aceasta luna, respectiv la 90 de zile de la eliminarea starii de alerta, Loteria bonurilor fiscale va fi ... citeste toata stirea