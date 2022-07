LOTUL TURCIA: Primele "electrice" de 18 metri, scoase pe strazile Brasovului. Deocamdata, fara calatori

Autobuzele electrice turcesti de 18 metri, primele aduse pentru Brasov, achizitionate pentru linia 5 (Poienelor - Stadionul Municipal), au intrat in probe. Astfel de cateva zile, pe traseul acestei linii pot fi vazute autobuze noi, insa acestea circula fara calatori. De altfel, reprezentantii RATBV au precizat ca aceste autobuze sunt acum in etapa de testare in conditii de trafic. Aceste probe vor mai continua o perioada, estimarea fiind ca mijloacele de transport vor fi introduse pe traseul ... citeste toata stirea