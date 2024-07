Luat cu elicopetrul de pe DJ 132B

Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs sambata, 6 iulie, in jurul orelor 13.30, pe DJ 132B, intre localitatile brasovene Cata si Homorod."In accident au fost implicate patru autoturisme, iar in urma coliziunii dintre acestea, 2 persoane au suferit leziuni corporale, pentru care beneficiaza de ingrijiri de specialitate", a transmis reprezentantul politistilor brasoveni, agent sef principal Daniel Zontea.Pompierii si ... citește toată știrea