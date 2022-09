Luati de acasa, in catuse: o talharoaica din Feldioara si un evazionist din Brasov

In cursul zilei de joi, 22 septembrie, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara, cu sprijinul Sectiei 3 Politie Brasov, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Brasov, pe numele unei tinere, in varsta de 24 ani, prin care aceasta este condamnata la o pedeapsa de 2 ani si 74 zile inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de "talharie calificata". Tanara a fost introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al ... citeste toata stirea