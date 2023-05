Presedintele ANAF, Lucian Heius a demisionat. El nu a precizat care au fost motivele pentru care demisioneaza, dar sustine ca regreta ca ca nu a putut duce pana la capat procesul de modernizare al ANAF.Presedintele Agentiei Nationale de a Administrare Fiscala, Lucian Heius, a anuntat luni seara ca isi da demisia de la conducerea institutiei.Demisia lui Heius de la sefia ANAF vine in contextul in care institutia a fost criticata in ultima perioada pentru "gaura" bugetara si ca nu ar fi fost ... citeste toata stirea