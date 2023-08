Lucian Nicoara a reprezentat judetul Brasov in cadrul celei de-a XI-a editii a Universitatii Europene de Vara PES activists Romania: "Inainte! O voce puternica in Europa", care s-a desfasurat la Neptun in perioada 25 - 27 august 2023.Evenimentul a reunit peste 300 de militanti si simpatizanti ai PES si ai Partidului Social Democrat din tara si din strainatate, precum si numerosi invitati de marca, printre care ministrul investitiilor si proiectelor europene, Adrian Caciu, ministrul familiei, ... citeste toata stirea