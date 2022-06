Lucian Patrascu: Cultura la Brasov sub administratia USR: minciuni, promisiuni si tepe!

Primarul este interesat mai mult de sefia USR decat de administrarea orasului, spune subprefectul Lucian Patrascu. Daca in campania electorala, primarul USR a vorbit despre cultura, despre evenimente, despre spectacole, in aproape 2 ani de mandat am constatat cu totii ca nu s-a schimbat nimic in Brasov.Teatrul, poezia sau muzica buna sunt lasate de izbeliste de actuala administratie. Vorba unei tinere care a coordonat campania electorala de la USR in 2020: "Cultura este ... citeste toata stirea