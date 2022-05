Primaria Brasov si companiile subsidiare ce tin de aceasta se afla in TOP 5 al Judetului Brasov in ceea ce priveste numarul de angajati.Aceasta structura administrativa numara peste 2000 (doua mii) de persoane angajate. Sa spunem ca acest lucru nu ar fi o problema pentru ca un municipiu de talia Brasovului are nevoie de oameni dedicati ... citeste toata stirea