Lucian Patrascu - Economia Romaniei este in crestere!

Saptamana care tocmai a trecut ne-a adus o serie de vesti bune din punct de vedere economic.Institutul National de Statistica a transmis ca salariul mediu net in Romania a trecut pragul de 1000 de euro, atingand 1043 de euro si ca inflatia a atins 5,1%, de la aproape 17% cat s-a inregistrat in noiembrie 2022. Totodata, Banca Nationala a Romaniei a transmis ca, in primele 4 luni ale acestui an, investitiile straine au crescut, ajungand la 3,2 miliarde euro, o crestere de 34% fata de aceeasi ... citește toată știrea