Lucian Patrascu (PSD) - 5 proiecte mari de infrastructura pentru cresterea economica a Judetului Brasov

- Sens giratoriu suspendat la Sanpetru- Pasaje rutiere la intrarea in Brasov dinspre Tarlungeni- Lucrari de reabilitare a intregii infrastructuri rutiere, pe toate drumurile judetene- Finalizarea centurii ocolitoare a Municipiului Fagaras- Construirea podului NATO de la VoilaCandidatul PSD Brasov pentru functia de Presedinte al Consiliului Judetean, Lucian Patrascu, considera investitiile in "infrastructura judeteana ca fiind esentiale pentru cresterea economica a Judetului in ... citește toată știrea