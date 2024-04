Lucian Patrascu, PSD Brasov - "Avem solutie pentru eficientizarea traficului auto intre Brasov si Sanpetru"

Una dintre cele mai grave situatii in ceea ce priveste traficul auto din zona metropolitana este reprezentata de circulatia autovehiculelor dintre Municipiul Brasov si Comuna Sanpetru.Aici, zilnic, mii de autoturisme formeaza ambuteiaje, iar drumul care in mod normal este parcurs in 5 minute, ajunge sa fie parcurs in 40 si chiar 50 de minute.Pasajul care leaga cele doua localitati, si care are o singura banda pe sens, s-a dovedit a fi insuficient inca din momentul in care a fost inaugurat ... citește toată știrea