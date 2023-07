Brasovenii ma intreaba din ce in ce mai des de ce proiectele benefice pentru Brasov, proiecte pe care le-am propus in ultimii ani, nu sunt puse in aplicare. Raspunsul la aceasta intrebare este urmatorul - Allen Coliban impreuna cu consilierii locali USR nu vor sa promoveze alte proiecte in afara de cele propuse de ei.Ca atare, Coliban nu include intentionat pe ordinea de zi proiectele benefice pentru Brasov ... citeste toata stirea