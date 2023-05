Brasovul, unul dintre cele mai importante orase din Romania, se confrunta cu o problema grava in ceea ce priveste starea infrastructurii rutiere. Conform datelor existente pe site-ul Primariei, Brasovul dispune de nu mai putin de 745 de strazi. Majoritatea acestor strazi, administrate de catre municipalitate, sunt afectate de gropi, crapaturi, valuriri sau burdusiri, avand inclusiv probleme de aducere la nivelul strazii a gurilor de canal, borduri sparte sau chiar lipsa. In plus, trotuarele din ... citeste toata stirea