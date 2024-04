Lucian Patrascu (PSD), candidat CJ Brasov - "Coliban, Vestea si Boghiu fug de acuzatiile DNA ca dracu' de tamaie"

A finantat Allen Coliban ilegal FC Brasov, in timp ce era presedinte la Asociatia Scotch Club? Sunt reale acuzatiile care i se aduc? De ce fuge de acest subiect? De ce ascunde sub pres aceste acuzatii care i se aduc de mai bine de doi ani? Coliban este acuzat de prejudicii de peste 3,5 milioane de lei in cazul FC Brasov.Acelasi lucru este valabil si pentru Flavia Boghiu, care deja are statut de inculpat. Mai pot vota brasovenii o lista de consilieri deschisa de inculpata Flavia Boghiu? Flavia ... citește toată știrea