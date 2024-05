Lucian Patrascu (PSD) - "Dotarea dispensarelor este responsabilitatea CJ Brasov in mandatul Patrascu"

Candidatul PSD pentru Presedintia Consiliul Judetean Brasov, Lucian Patrascu, acuza actuala conducere liberala a CJ pentru starea de degradare in care se afla dispensarele din judet. Patrascu il acuza pe Vestea de neimplicare si de ignorare a problemelor existente in dispensarele judetene!Patrascu spune ca exista bani europeni disponibili pentru dotarea dispensarelor medicale din zonele rurale, o oportunitate pe care trebuie sa o valorificam in intregime. Solutia ... citește toată știrea