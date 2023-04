Ma bucura foarte tare faptul ca brasovenii au fost receptivi la propunerea mea de a construi un parc de aventura pe Dealul Melicilor. Am primit o serie de intrebari carora sper sa le raspund in acest comunicat, precum si o serie de idei de imbunatatire a proiectului.Asa cum precizam in comunicatul de presa din data de 10 aprilie 2023, parcul ar putea include o gama larga de activitati precum catarare pe stanci, tiroliana, trasee suspendate si alte activitati de aventura, la care pot fi ... citeste toata stirea