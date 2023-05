Subprefectul Lucian Patrascu a fost rales in functia de presedinte al organizatiei municipale. Conferinta municipala a avut loc duminica, la Hotel Aro."Multumesc celor care in unanimitate m-au reconfirmat astazi in functia de presedinte al Organizatiei Municipale a Partidului Social - Democrat Brasov. Este o onoare pentru mine si ma simt privilegiat sa conduc organizatia pentru inca un mandat.Impreuna cu echipa aleasa astazi, voi ... citeste toata stirea