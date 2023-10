USR Brasov a trambitat in campania electorala faptul ca pe fosta platforma industriala IUS Brasov va fi amenajat un nou parc. Sloganul USR ne indica faptul ca Parcul IUS va avea peste 15 hectare. Mai mult, primarul Coliban promitea cate un parc accesibil brasovenilor in fiecare cartier.Realitatea dupa trei ani de mandat USR la Primaria Brasov? Zero parcuri noi amenajate!Dar asta nu e tot. Deputatul Victor Ilie (USR Brasov), a declarat public in septembrie 2023 faptul ca "Putini dintre voi ... citeste toata stirea