Lucian Patrascu: "Spitalele Astra si Marzescu au nevoie urgenta de investitii!"

Brasovenii care au ghinionul sa ajunga la spitalele Astra sau Marzescu din Municipiul Brasov vad cu ochii lor starea deplorabila in care se afla acestea. Faptul ca inca nu am trait vreo tragedie in aceste spitale se datoreaza exclusiv celor care lucreaza in aceste locatii, carora tin sa le multumesc pentru gradul de implicarea de ... citește toată știrea