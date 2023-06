Multe strazi din Fagaras s-au transformat in stranduri sambata, 17 iunie, dupa o ploaie torentiala. Sunt chiar strazile care au fost reabilitate si modernizate in ultimii ani de administratia publica locala. Apa a intrat si in curtile si beciurile fagarasenilor producand pagube insemnate. ,,Proiectul si lucrarile au fost de proasta calitate, nu s-a tinut cont de nimic. Au pus borduri doar sa cheltuiasca banii nostri. Lucrarile au fost facute doar pentru a se incasa banii, nu s-au gandit la noi. ... citeste toata stirea