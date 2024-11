Lucrari finalizate pe DN1, Codlea - Vladeni. DRDP le-a multumit soferilor pentru rabdare

Se circula in conditii foarte bune pe DN1, intre Codlea si Vladeni, dupa ce drumarii au finalizat asternerea de covor asfaltic pe acest tronson de drum. Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov spun ca au schimbat stratul de uzura pe o lungime de 6,5 kilometri, intre cele doua localitati, iar in perioada urmatoare vor fi trasate si marcajele."La finalul saptamanii trecute am incheiat lucrarile de asternere a covorului asfaltic de pe DN1. Vorbim de refacerea ... citește toată știrea