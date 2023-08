Luni, 28 august, incep lucrari de reparatii majore pe strada Harmanului, pe segmentul cuprins intre Bd-ul Al. Vlahuta si str. Toamnei, dupa ce in acest moment se executa deja o serie de lucrari pregatitoare, semnalizate punctual. Se va lucra la carosabil pe toate cele patru benzi de circulatie, ceea ce va impune blocarea unei benzi pe sens, temporar, in intervalul 7.00 - 18.00, pana la finalizarea lucrarii. Restrictiile vor fi aplicate pe tronsoane. In cazul in care va fi nevoie de blocarea ... citeste toata stirea