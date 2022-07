O explozie de constructii noi s-a inregistrat in majoritatea judetelor din Transilvania in ultima perioada, informeaza Agentia de presa Rador.In ciuda dublarii sau triplarii preturilor la anumite materiale de constructii, aceasta industrie pare sa prospere mai ales in Brasov. Majoritatea apartamentelor sunt, insa, neocupate, iar investitia este apanajul ... citeste toata stirea