Lucrarile de modernizare a DN73F, in comuna Moieciu se apropie de final

DRDP Brasov anunta ca lucrarile de reabilitare a DN73F, in comuna Moieciu se apropie de final.Lucrarile de modernizare a DN73F decurg intr-un ritm foarte bun.Potrivit drumarilor brasoveni, lucrarile de reabilitare a drumului national din comuna Moieciu, incepute in luna aprilie, se apropie de final.Constructorul asterne ultimele straturi de asfalt si in curand vor incepe si amenajarile de siguranta rutiera."Lucrarile de modernizare a DN73F, in comuna ... citește toată știrea