Lucrarile de modernizare la Spitalul ,,Dr. Aurel Tulbure" din Fagaras avanseaza

Spitalul "Dr. Aurel Tulbure" din Fagaras va fi renovat si dotat cu echipamente medicale de ultima generatie.Lucrarile de modernizare avanseaza, astfel, in prezent se lucreaza la fosta cladire a Pediatriei din cadrul Spitalului Fagaras, acolo unde in urma unui proiect cu fonduri europene se va amenaja o Policlinica moderna.Proiectul prevede consolidarea cladirii fostei Sectii de Pediatrie, reabilitarea fatadelor, reamenajarea spatiilor interioare si refacerea instalatiilor interioare. In ... citește toată știrea