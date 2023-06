Credinciosii din Parohia Teliu Vale au trait clipe de bucurie duhovniceasca in prima duminica dupa Rusalii, numita si duminica Tuturor Sfintilor. Inaltpreasfintitul Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a binecuvantat lucrarile efectuate in ultimii ani la biserica "Inaltarea Domnului" si "Sfintii Ardeleni" din localitate, a carei piatra de temelie a fost pusa de catre preotul Gelu Porumb si ridicata de parintele Costin Butnar alaturi de credinciosii din localitate. In soborul slujitor, ... citeste toata stirea