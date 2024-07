Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, finalizate in proportie de peste 80%

Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, a carei constructie a inceput in urma cu aproape doi ani, au fost realizate in proportie de peste 80%, fiind in curs de finalizare si cele trei pasaje peste calea ferata si peste Raul Olt, precum si cele patru sensuri giratorii, informeaza autoritatile locale.Viitoarea sosea de centura, care va avea o lungime de 11,56 kilometri, se va desprinde din DN12, inainte de localitatea Coseni si va reintra pe acest drum in partea de nord ... citește toată știrea