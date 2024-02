Lucrarile la corpul nou al Maternitatii ar putea dura mai mult decat era estimat

Consiliul Judetean Brasov are, inca, emotii, in ceea ce priveste finalizarea lucrarilor de modernizare corpului nou al Maternitatii. Declaratia a fost facuta de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, dupa sedinta de plen de luni, 19 februarie, in care a fost aprobat bugetul pe anul 2024."La Maternitate mai avem emotii, deoarece trebuie sa finalizam lucrarile pana la finalul acestei luni. Probabil ca se va depasi acest termen, pentru ca mai sunt lucrarile la interior, iar ... citește toată știrea