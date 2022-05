Lucrarile la "drumul de sub munte", mai scumpe cu 10 milioane de lei

Scumpirile din ultima perioada la materiale de constructii sau la carburanti se vor regasi si in proiectul de modernizare a "drumului de sub munte", implementat de Consiliul Judetean Brasov cu finantare europeana. Mai exact, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov din 26 mai se va dezbate si un proiect de hotarare privind rectificarea bugetului judetului. Conform documentului amintit, se solicita suplimentarea cheltuielilor cu suma de 10.000.000 lei pentru proiectul "Modernizare drum ... citeste toata stirea