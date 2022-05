Lucrarile la ,,drumul de sub munte" vor fi finalizate in acest an. Investitie de 146 milioane de lei, fonduri europene, a CJ Brasov

Lucrarile de reabilitare si modernizare a "Drumului de sub munte" vor fi finalizate in acest an. Cel putin asa au declarat factorii implicati la intalnirea desfasurata marti, 4 mai 2022, la sediul Consiliului Judetean Brasov. Este vorba despre drumul format din DJ 104 A, DJ 105 C si DJ 105 P, trei tronsoane, in lungime totala de 50 km. Marti, 4 mai, la sediul Consiliului Judetean a avut loc o intalnire de lucru privind stadiul executiei lucrarilor realizate firma SC Diferit SRL. Au participat ... citeste toata stirea