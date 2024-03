Lucrarile la monumentul L.C. Babes din Poiana Brasov: 165.424 lei

Lucrarile de amenajare a monumentului dedicat brasoveanului Liviu Cornel Babes - artistul care, in 2 martie 1989, s-a autoincendiat pe partia Bradul din Poiana Brasov in semn de protest fata de ororile regimului comunist -, a costat 165.424 lei. Potrivit anuntului publicat pe platforma electronica de achizitii publice, contractul de lucrari a fost semnat cu firma brasoveana Eren Cons SRL din Brasov. De altfel, in momentul inaugurarii monumentului, primarul Brasovului, Allen ... citește toată știrea