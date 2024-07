Lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie. Cat vor dura reparatiile

Reparatiile la Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie si se va lucra doar ziua.Agentia de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria a anuntat, joi, ca lucrarile pe Podul Prieteniei i, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie.Timpul estimat de finalizare a lucrarilor de reparatie in aceasta sectiune este de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi, potrivit News.ro."Lucrarile pe partea bulgara a Podului Prieteniei (Podul Giurgiu - Ruse) incep de ... citește toată știrea