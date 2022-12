Lucrarile urgente de pe Drumul Poienii, incetinite de birocratie

Definite ca interventii in regim de urgenta, lucrarile de punere in siguranta a unui sector de drum ce leaga Livada Postei de Poiana Brasov nu vor fi terminate prea repede. Lucrarile sunt necesare dupa ce in 5 iunie 2022 o portiune de aproximativ 14 m a fost afectata de o alunecare de teren, iar la momentul respectiv, reprezentantii municipalitatii brasovene au anuntat ca se vor face lucrari urgente. Numai ca urgenta lucrarilor a fost dictata de birocratie, pentru ca a fost nevoie de mai multe ... citeste toata stirea