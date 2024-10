Ludovic Orban: Brasovul este tinut in izolare

Intalnirea regionala a Aliantei Fortelor de Dreapta Liberal-Conservatoare a avut loc sambata, 19 octombrie, la Brasov in prezenta fostului premier Ludovic Orban, candidatul aliantei la presedintia Romaniei, si a lui Eugen Tomac, presedintele PMP."Avem capacitatea sa ducem aceasta campanie cu increderea in victorie", a declarat Ludovic Orban. Acesta a subliniat lipsa de interes a PSD in ceea ce priveste conectivitatea Brasovului din punct de vedere rutier si feroviar. "Tot ce am inceput a fost ... citește toată știrea