Lumea la Inviere, el la furat. Prins in casa, ascuns in camara

Sambata, 4 mai, in jurul orei 22.30, un localnic din Rasnov a sunat la Politie, semnaland faptul ca, la patrunderea in locuinta, ar fi gasit mai multe bunuri ravasite si banuieste ca autorul s-ar afla in interior."Politistii s-au deplasat imediat la adresa indicata, unde, dupa verificare amanuntita a imobilului si a dependintelor acestuia, intr-un spatiu de depozitare, a fost identificat ascuns un barbat, de 24 de ani. Acesta a fost imobilizat ... citește toată știrea